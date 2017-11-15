提慶富五大疑點 綠委點名軍方三人出面說明

民進黨立委王定宇（右）、莊瑞雄（左）15日上午舉行「慶富獵雷艦案的五大轉折？揪出決策者？」記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-11-15 13:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委王定宇今表示，慶富招標之初資本額由原先的1/10調降到標案的1/200，讓慶富「鯉魚躍龍門的活起來」，其中有不同主事者穿針引線；王定宇並點名時任國防部軍備副部長高廣圻、時任海軍司令董翔龍、與時任海軍司令部副司令蒲澤春，三位必須出面說明，到底是依據誰的指令修改原先決策。

民進黨立委王定宇、莊瑞雄上午召開記者會，針對慶富案提出五大轉折疑點。王定宇指出，除了慶富投標、得標之時，有決策者不斷降低標準，讓慶富能投標、得標外，國防部也在慶富需繳交輸出許可時，違法展延數個月，讓慶富能持續得標，此外，在2014年第二次評選會議中，正副召集人都缺席的情況下，依舊堅持開會，質疑時任國防部後次室次長尚永強收到上級指令，臨時趕去開會，才導致慶富得標。

民進黨立委莊瑞雄表示，國防部大幅放寬招標廠商得標標準，「處處只是為了讓慶富拿到得標門檻」，調閱小組在文件中只看到轉折結果，沒人解釋為什麼會如此，呼籲國防部與檢調盡快出面說明。

王定宇強調，慶富案每個轉折點「都往對國家不利的方縣轉變」，呼籲決策者應出面說明清楚，檢調也應對此深入調查。