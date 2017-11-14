水利會長改官派是選舉考量？ 鄭文燦這樣看

2017-11-14 16:54

［記者陳昀／桃園報導］行政院會近期通過將農田水利會改制為公務機關，會長改為官派，同時停止會長與會務委員選舉，民進黨立委鄭運鵬也提案廢除鄉鎮市長、鄉鎮市代表選舉，引發不少反彈，桃園市長鄭文燦接受專訪時，被問到是否為選舉考量，他說：「不可能沒有多方考量，但選舉不是唯一。」

對於鄉鎮市長、鄉鎮市代表選舉取消，鄭文燦表示，這項提案並未違反民進黨創黨黨綱，但他認為還有討論空間，主張改革者認為這是派系和黑金的溫床，支持者認為這是基層民主，各有道理。

他說，很多人認為區長的職群不如過去，但行政一條鞭、事權統一都有優點，很多人認為區長不能反映民意，但這和民選的鄉鎮市長是不同意義的，他認為應將區長職等提升到副局長等級比較恰當。

在水利會改制部分，鄭文燦表示，李登輝總統時代曾提出類似方向，如今行政院版本是將水利會會長及職員改為公務員，但小組長、基層組織仍保留，更重要的是，水利會的資產仍保留，只是有一套新的活化方法。

他說，據他了解，行政院已和大多水利會溝通，不同意見者會在立法階段整合。

被問到民進黨是不是選舉考量，鄭文燦說：「一個政黨若沒有多方考量是不可能的，但選舉不是唯一考量。」他說，桃園農田水利會會長黃金春是民進黨中常委，但他一樣在民選中當選。

鄭文燦認為，農會沒有什麼龐大資產，但水利會有，認為兩者業務性質不同，農會還是必須選舉。