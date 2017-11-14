吳敦義聲援八佰壯士 籲蔡英文勿踐踏國軍尊嚴

2017-11-14 11:33

〔記者鄭鴻達／台北報導〕反對軍人年金改革的「八佰壯士」集結抗爭。國民黨黨主席吳敦義與黨籍立委前往聲援，並痛批蔡政府違背信賴保護原則，國民黨與黨團要以堅定真誠的心意，來面對再次違背承諾的蔡政府，並呼籲不能羞辱、踐踏國軍尊嚴。

為抗議可能推出的軍人年改方案，以退伍軍人主導的「八佰壯士」繼昨日動員到行政院抗爭後，今日在度於立法院外集結後前往凱達格蘭大道抗爭，吳敦義與黨籍立委在出發前前往探視、慰問，現場不時傳出「國民黨加油」呼聲。

吳敦義說，國民黨主張一向一致與堅定，應善待軍公教警消甚至農民，要讓大家退休後能過著有尊嚴的生活，國民黨在立法院雖是少數，無法面對霸道、完全執政的民進黨。

吳敦義說，他看到一份傳真說是立法院民進黨團總召柯建銘的叔叔，寫說蔡英文政府倒行逆施，修官邸花了1.2億元、一年出訪南太平洋三次、防彈車一次買三部7000萬元，柯雖反駁作者說不是他叔叔，但內容都是真的。

對於目前暫緩推出軍人年改方案，吳敦義表示他沒總統府的內線消息，但他相信蔡總統已經聽到怒吼的聲音，因此總統說不定認為還有斟酌的可能。

媒體問除了上街頭還能怎麼辦，吳敦義說，上街頭是萬不得已，最重要的是在立法院各個場合，大家以秉公無私的精神講出公道話、講出人民的心聲，要讓犯很多錯的蔡政府能改弦更張。