獵雷艦案》藍委爆慶富通總統府喬24億 府方否認

國民黨籍立委馬文君接獲爆料錄音檔，指稱慶富急需第三期履約款24億元，但去年海軍未編列該款項，慶富副董事長陳偉志直接向總統府「喬」24億元。（慶富提供）

2017-11-14 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕慶富承包獵雷艦案持續延燒，國民黨籍立法委員馬文君接獲爆料錄音檔，指稱慶富急需第三期履約款24億元，但去年海軍未編列該款項，慶富副董事長陳偉志直接向總統府「喬」24億。總統府否認這項消息，未曾理會慶富董事長陳慶男和其兒陳偉志的陳情，軍方也說，沒有府方施壓的事情。

據《中國時報》報導，爆料錄音檔是去年10月，高雄市海洋局長王端仁和漁業署官員親赴慶富公司，和副董事長陳偉治晤談。陳偉志在錄音中爆料，自己曾找上總統府「溝通」，不到2天後，海軍就說有錢了，並向在場人強調，「總統府很重視這項案子」。

馬文君表示，國防部支付24億元並不合理，她去年質詢國防部時，就提醒要留意慶富的財務狀況，沒想到國防部已經將錢付給慶富。她質疑，今年3月國防部否認支付款項，但在10月國防部提交立法院的報告中，竟然寫明去年12月已支付24億元。

總統府發言人黃重諺回應，新政府上任後，只接到過陳慶男的陳情，但從未理會，黃重諺並強調，「陳慶男都不理了，怎麼會理兒子？」；副祕書長劉建忻也否認曾有接觸，稱慶富案爆發前，不知道世界上有這個人。

海軍司令部表示，依照獵雷艦專案的合約進度，第三期履約款原訂在去年12月完成，但慶富卻將進度提前至去年9月27日，為避免造成違約，就由國防部辦理預算流用，支付款項給慶富。