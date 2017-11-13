獵雷艦案〉爆高市海洋局長會慶富 協商取得興達港用地

2017-11-13 20:45

〔記者黃建華、黃旭磊／高雄報導〕慶富承攬獵雷艦詐貸案再爆案外案！今再有自稱慶富員工向媒體爆料，慶富取得興達港造船廠用地也疑涉弊，錄音內容顯示，去年10月7日高雄市海洋局長王端仁和漁業署官員親赴慶富公司，和副董事長陳偉治晤談，涉嫌明示漁業署設下對慶富有利的土地標租條件，還不諱言「有些動作要等上網之後再作」，疑似下指導棋。海洋局聲明，當初會面是為了爭取投資，討論過程難免出現「不成熟」的建議，但絕沒有私相授受。

自稱慶富離職員工向媒體爆料，高雄市海洋局、漁業署等高官為協助慶富取得造船廠區土地，多次私會慶富總裁陳慶男、副董事長陳偉志，協商如何取得興達港土地。

自稱慶富離職員工向媒體強調「看不過去」，強調政府辦理招標相關文件內容還沒有上網公告前都要保密，此案卻是高雄市政府和漁業署等政府官員主動去慶富找副董事長討論應該如何寫土地招標案內容？如何限制其他人競標？完全是為慶富量身訂做標案，讓其他人無法競爭，明顯圖利慶富。

對此，高雄市海洋局聲明澄清，慶富公司在獵雷艦合約得標後，希望能在高雄市興達漁港投資設置修造船廠，站在地方政府的立場，當然信任並竭誠歡迎已取得國家標案的廠商來投資，期能促使興達漁港活化、發展，及增加當地就業機會。所以才有105年10月7日的會面，討論如何協助的方案。海洋局強調，討論過程中難免出現「不成熟」的建議，但最終仍在合法的前提下，採取公開標租的方式進行，絕沒有私相授受。

爆料人並提供一份錄音內容證實，去年10月7日上午，海洋局長王端仁、漁業署官員等人私下和慶富副董陳偉智見面，陳偉志向王端仁求助，表示若以高雄市府擬定的促參法BOT模式取得土地會來不及建廠，若以公開標租的方式，怕台船來「攪局」。

錄音中，漁業署官員表示逕予出租適法性有困難，王端仁認為，站在公部門立場，還是公開標租方式最好，但建議漁業署設好條件，「不然一堆阿貓阿狗進來租」。

王端仁並提醒，條件篩選後，要慶富針對台船、中信「先去溝通」，還說「中信較無問題，台船部分，等招標文件上網了，找總裁出面去跟政委講。」王還提醒「有些動作要等上網之後再作」在場有人回應「了解局長的顧慮」。

最後慶富果然順利取得興達港造船廠區土地，但至今仍未完成建廠。