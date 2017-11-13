屢被影射介入慶富案 高市海洋局長搬公文澄清

高市海洋局長王端仁說明海洋局對於慶富案的立場。（記者王榮祥攝）

2017-11-13 15:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市海洋局長王端仁今表示，針對慶富投標獵雷艦案，高市府並沒與慶富簽訂MOU（合作意向書）、也沒給予土地使用同意書，他並出具當時所發書函釋疑，強調純粹站在活化興達港立場、提供相關資訊。

慶富案持續延燒，高雄市政府也屢遭質疑，海洋局長王端仁今出具當時發給慶富的書函，重申市府並沒與簽訂MOU（合作意向書）、也沒給予任何土地使用同意書。

王端仁說明，因為慶富欲參與獵雷艦標案，於103年10月15日來函請求市府協助，海洋局於當年10月17日回函，內容純粹表達「歡迎廠商投資」，並說明目前規劃船舶製造用地，有興達港修造船區、南星遊艇製造專區2處，提供慶富參考。

他強調，這件書含並非MOU（合作意向書）或土地使用同意書，任何有意願投資高雄的廠商，市府都會這樣回應。

王端仁進一步指出，他是在104年8月任職海洋局長，慶富早於103年11月與海軍簽約，他與慶富則是在105年10月7日，相約在慶富總公司會議室商議土地事宜。

他表示，是因為慶富遲遲無法取得合宜的建廠土地，市府站在協助國艦國造、與招商活化興達港（慶富看中興達港某空間）的立場，才與慶富接觸、討論相關事宜，當天共有6人在場，他帶著2位幕僚、慶富由副董事長陳偉志與1位秘書、漁業署1位研究員代表出席。

王端仁坦言，討論過程中難免有些不成熟的建議，但最終仍在合法前提下，達成採取公開標租方式進行。

王端仁說，興達港土地屬漁業署管轄，可惜大部分空間閒置許久，市府很希望能透過多元模式儘速開發、以繁榮地方，後續標租過程則由漁業署辦理，市府並沒介入。