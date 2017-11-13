台灣為主權獨立國家？ 柯P︰是，但不是正常國家

台北市議員陳慈慧今日下午於市議會總質詢準備20個題目，要求台北市長柯文哲（見圖）「快問快答」。（記者劉信德攝）

2017-11-13 14:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員陳慈慧今日下午於市議會總質詢準備20個題目，要求台北市長柯文哲「快問快答」，陳慈慧一開始先問「台灣是不是主權獨立國家？」柯文哲起先說他聽過標準答案，陳追問，柯文哲回答「是，但不是正常國家」。陳慈慧問台灣是不是中國的一部分？柯說，目前不是。

陳再問支持台灣統一還是獨立？柯文哲笑說，「這個放在心裡面不要告訴別人」，但統一是什麼統一、獨立是什麼獨立？藍綠到底講的是統還獨，但現在來看都不是。

被問到是台灣人還是中國人？柯文哲並未直接回答，強調這要如何定義，如果講文化是文化中國，可以接受，他個人偏向台灣人，但台灣並非政治中國的一部分。

陳慈慧也問是否支持以中華台北參加國際比賽？柯直言「答案是沒辦法」，有更好的方法當然就更好，但目前不用這個（指中華台北）就不能參加比賽。

陳慈慧追問如果改名參加國際比賽是要用台灣還是中華民國？柯說如果可以的話…話到嘴邊柯又收回；陳不死心繼續問，柯說「不要問我心裡面的話」，面對議員窮追猛問之下，柯笑笑地說「你知道答案就好，好啦好啦！下一題」。