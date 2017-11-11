政黨法三讀 撤銷黨籍爭議有解

2017-11-11 13:38

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院會昨三讀通過制定「政黨法」，過去因撤銷黨籍案的引發的司法爭議可望出現解套。未來政黨撤銷違紀黨員之黨籍，均依黨章規範，無須再經全代會議決。

過去用來規範政黨的「人民團體法」明定，違反法令、章程或不遵守會員大會決議之會員，得經會員（會員代表）大會決議予以除名。

國民黨曾於2010年因中藥商案二審獲判有罪，援引「排黑條款」撤銷不分區立委許舒博黨籍；許舒博立即提出申訴，並向國民黨提告。法院認定，國民黨在2008年通過的黨章，無法規範許舒博在1997年的行為，判決撤銷黨籍無效定讞。

2013年「九月政爭」期間，立法院長王金平在黨主席馬英九的運作下，黨籍火速遭到撤銷。法院認定，考紀會是由秘書長簽報黨主席核定聘派，不具全國黨意基礎，因而否決其效力。

接著是蔡仁堅於2014年違紀參選新竹市長，遭民進黨中評會撤銷黨籍。台北地院認為，中評會由黨代表選出，撤銷黨籍有效；但高院認定，中評會的決議未經黨代表大會追認，已違「人團法」規定，改判民進黨敗訴。最高法院亦維持高院見解，確定此撤銷黨籍案無效。

因實務司法見解愈趨嚴格，已有侵害政黨自治之嫌。「政黨法」規範，黨章應載明黨員的入黨、退黨、紀律、除名等事項；亦明定政黨應設專責單位，處理黨員的入黨、退黨、紀律、除名等事項。未來在「政黨法」公布施行後，要如何處理黨員違紀的問題，就看各黨的黨章如何規範。

民進黨中評會主委邱議瑩表示，下週剛好要討論部分撤銷黨籍案的司法個案問題；也會一併討論，未來在「政黨法」施行後，如何處理以往的違紀案。