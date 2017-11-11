移工治缺工？ 王奕凱：產業自動化治本

2017-11-11 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨（10）日表示，為解決台灣農、漁和長照方面的缺才缺工問題，將研議以新南向國家勞動型移民，填補台灣勞動人才。社運人士王奕凱則認為，應「改善產業結構，以自動化解決缺工」。

王奕凱今日在臉書上評論賴清德以新南向國家勞動型移民填補台灣缺工問題的計畫。王奕凱質疑，開放更多低薪移工，「會影響台灣勞動的薪水更難成長」。王也說，儘管有企業主認同應提高台灣基本薪資，但「（台灣）薪資不能本外勞脫勾」，所以基本薪資高低連動很多工廠的外勞人事的薪資。王並舉例，台灣南部東部還有很多小型商家以基本薪資做為起薪，「所以一旦（薪資）大幅提高，就會真的面臨部分工廠商家無法負擔」。

王奕凱建議，要解決台灣低薪問題與缺工問題，應該做到「改變產業結構」。王指出「很多傳產可以用自動化解決缺工，這些也大多是外勞移工主要就業人口所吸納的部分」，因此，王奕凱認為，「與其引入更多外勞，不如改善產業結構」。王另補充，台灣產業也可能會「因為外勞好用，就會越不想進行產業升級」。

網友針對缺工問題回應王奕凱，「美國石化業成本支出比例，人事支出只占3％」、「只想發低薪的產業，永遠只能低度發展」，或反問，「外勞薪資如果脫鉤的話，資方會聘本勞還外勞？本勞會組工會，外勞會嗎？」