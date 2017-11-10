何保林申退案遭國安局已讀不回 特勤人事恐青黃不接

2017-11-10 20:42

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局特勤中心專任副指揮官何保林中將已向國安局長彭勝竹提出退伍申請，要提前到12月1日退伍，以便讓優秀的特勤少將接棒，暢通特勤系統人事，但據相關人士今天透露，這項退伍申請人事案，在國安局被壓了快一個月都沒有動靜，引發特勤及憲兵單位的議論。

相關人士說，何保林主動申請提前退伍，希望空出重要職缺讓優秀學弟接任，但國安局若是遲不批核人事案，恐將讓特勤系統人事堵塞，屆時將有青黃不接的問題產生。

相關人士說，何保林中將的中將服役年限，是到明年4月屆滿，但因為考量暢通特勤將領的晉升管道，好讓優秀的特勤將領即早占缺，何保林因此多次向長官表態，希望能提前退伍，讓新人來接棒，並且可讓特勤工作無縫接軌。

據指出，何保林原本有意在今年7月就提出退伍申請，但因為考量總統出訪以及國慶維安等安排，因此何保林是在完成國慶維安部署計畫，以及做好總統出訪規劃之後，於10月中旬提出退伍申請，但事隔至今已快1個月，退伍申請案卻是無聲無息，令特勤及憲兵單位議論紛紛。

特勤中心負責現任正副總統、卸任正副總統，以及經由總統核定特定人士的警衛維安任務，指揮官是由國安局長兼任，設有2席副指揮官，其中1席為專任，另1席副指揮官則是由總統府侍衛長兼任，亦即專任副指揮官等同是特勤系統的實質龍頭，也因此，何保林的退伍人事案至今未獲批核，在特勤及憲兵單位都引發高度的議論。

特勤中心專任副指揮官職務，由於任務上的特性，專任副指揮官一職，大多是由資深的憲兵或是特勤單位少將來擔任，專任副指揮官卸任後若年齡還未達服役最大年限，則是大多轉任為憲兵指揮官，如前任憲兵指揮官吳應平、現任指揮官許昌等人均是如此。