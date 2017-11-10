醫師節前「不快樂」 工會籲速將醫師納入勞基法

台北醫師職業工會今召開記者會，呼籲政府正視醫師勞動權益。（記者彭琬馨攝）

2017-11-10 12:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北醫師職業工會理事長黃致翰今表示，根據勞基法規定，只要是連續性工作都需簽署不定期契約，但醫師卻因為不受勞基法保障，只能跟醫院簽署定期契約，一年一聘等同「開除醫師不須理由」，不僅工作沒保障，也領不到資遣費；黃致翰呼籲，政府應正視醫師勞動權長期被漠視的情況。

台北醫師職業工會今召開記者會，控訴醫師因畸形契約綁架勞權在醫師節前「不快樂」。

台北醫師職業工會理事長黃致翰表示，部分醫院在簽署契約時，多以違約金限制住院醫師、主治醫師須待滿契約服務年限，否則就須負擔1至2個月、相當至少10萬元新台幣的薪資；台北醫師職業工會理事許瑞珊則說，這對想轉換跑道或因家庭因素需離職的醫師來說，非常不公平。

台北醫師職業工會理事郭伃婷表示，多數醫師的定期契約中也載明，醫師服務地點應隨醫院業務需求調動，不得有異議，但醫師的服務地點調動，不但會影響自己的家庭生活，病人權益也可能受損；郭伃婷表示，盼政府能協助醫師，讓醫師享有勞基法保障工作地點調動也不影響家庭生活的權益。

政大勞工研究所教授劉梅君表示，醫師與醫院是明顯雇傭關係，多年來醫院卻拒絕讓醫師適用勞基法，雇主「只想要權利不想盡義務」，雇主要醫師離職時「一毛都不用給」，批評醫院「怎麼可以把醫師當用過就丟的保麗龍」。

劉梅君表示，醫師每個都是帶槍投靠醫院的即戰力，雇主應正視醫師享有的勞動權利，也呼籲政府應正視此事。