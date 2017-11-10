議員質疑縣府為小花辦畫展 張花冠怒令馬上撤案

嘉義縣議員質疑縣府動用公帑為縣長張花冠辦畫展，張花冠聞言震怒，要求文化觀光局撤案。（記者林宜樟攝）

2017-11-10 11:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行定期會，議員詹琬蓁質詢時指出，嘉義縣文化觀光局上網標案有「抱誠守真--花漾（Young）嘉義-張花冠創作展委託規劃執行案」，預算85萬元，質疑縣府竟用人民納稅錢為縣長辦畫展；張花冠回應指出，此案是為台灣燈會募款，賣出自己的畫作，拍賣後經費歸墊，所得入燈會專戶；她無法忍受議員質疑，震怒要求文觀局「馬上撤案，我自己出，不要用言語污辱我」。

詹琬蓁說，嘉義縣表演藝術中心11月6日上網公告「抱誠守真--花漾（Young）嘉義-張花冠創作展委託規劃執行案」標案，「為什麼縣民要出錢幫縣長辦畫展？」，砲轟縣府想幫誰辦畫展就可以辦嗎？

文觀局長許有仁回應，經費來源是嘉義縣文化基金會經費；張花冠則氣到當場說，「我不知道有這個案子，現在馬上撤」。

張花冠說，「我三更半夜畫畫，是為了台灣燈會募款」，到各地爭取經費，只為了讓台灣燈會順利舉辦，自己創作非常多畫作，賣出所得將捐做燈會經費，「我無法接受這種質疑」，因此要求文觀局撤案。

張花冠自學繪畫，曾在世界搏茶會現場一邊跳舞一邊作畫，讓網友們直說超狂，今年2月小野麗莎在故宮南院開唱，她則拿出親手繪製的小野麗莎畫像送給本人；9月她與立委陳明文因攬肩案交惡，縣議員到縣長官邸慰問時，張花冠還正穿著畫服作畫抒發心情。