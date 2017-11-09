陳金德上任第二招 研議公告地價不區分農建地

宜蘭縣不少農田並非農用，代理縣長陳金德上任第一週，卻考慮研議公告地價不區分農建地。（記者簡惠茹攝）

2017-11-09 18:51

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣地價評議委員會即將在12月召開，前年公告地價評議方式區分建地和農地，農地公告地價以市價30%調整，並將非農用者改課地價稅，今年縣府將研議不再區分農地和建地，代理縣長陳金德說，目前還沒定案，尚在審慎討論。

宜蘭縣105年的公告地價評議時，區分為建地和非建地，建地（應稅地）公告地價以市價的11％調整，非建地例如農地等免稅地，則是以市價30％調整，地政處表示，農地與102年相較，漲幅為237％，而農地非農用者從免徵田賦改課地價稅，由於公告地價是地價稅的稅基，造成民眾反應強烈。

地政處指出，今年內政部建議107年公告地價應該均衡調整各區段與一般正常交易價格百分比不一的情形，例如宜蘭縣105年的公告地價區分建地和非建地，分別以不同比例調整，就產生百分比不均衡的情形，因此研議107年的應稅地及免稅地公告地價，擬以市價同樣的百分比調整，以符合內政部會議的決議。

「人民無所適從，改來改去。」縣議會國民黨團書記長黃定和指出，民進黨好像是玩遊戲一樣，哪裡有這樣調來調去的，怎麼會這樣施政？一下說過去首創，為了守護農地正義，一下又說要兼顧人民權益，大家霧裡看花，不曉得明天後天會不會再改，隨時可以見風轉舵。

宜蘭縣議會民進黨團總召張秋明表示，農地非農用的部分本來就可以用都市計劃法及區域計畫法等法令，處罰6至30萬元，且可連續處罰到改善為止，不一定要用課稅的方式來遏止，所以地價稅也是一樣，如果要遏止農地非農用，應該要回歸原本的法令就好。

「宜蘭農地農用政策方向不會改變。」陳金德表示，林聰賢縣長任內為了農地農用堅持推出一系列管制措施，都有一定的成果，房屋稅部分已經做了決定，確定不適法的話，要退還稅額，並加計利息，這些都是有法律依據，政府必須依法行政。

今年12月即將召開地價評議委員會，陳金德說，地價稅的部分，今年年底將進行公告地價評定，近2年的評定結果，社會各界都有不同的意見，目前正在審慎討論，釐清當中相關問題。