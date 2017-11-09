週刊解密政治獻金！ 遠東捐最多 時力最仰賴個捐

2017-11-09 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕選舉是民主制度不可缺少的要素之一，但選賢與能必要的不單單只是理念、政策之爭，所需要的資金更是不容小覷，有媒體就整理出2016年立委選舉的政治獻金一覽，讓人一窺潛藏在金錢背後的政治意涵。

《鏡週刊》報導，2016年立委選舉，261位候選人政治獻金收入共28.17億。營利事業捐贈占32％，分別落在208位候選人，若是近一步探究，5797筆明細分別來自4164家公司，而這當中只有255家捐贈金額達100萬，最少是100元。

上述公司中，有395家隸屬於250個集團，掌握35％的營利事業政治獻金，捐贈金額第一的為遠東集團，共捐5200萬，領先第二名的裕隆集團幾乎兩倍。

在各黨團總收入方面，民進黨團收入最高的是總召柯建銘，共5164萬，其中營利事業收入2691萬，占比52.12％，捐贈公司數49家；國民黨收入最高為立委王惠美的4004萬，營利事業收入1675萬，占比41.83％，捐贈公司數132家；時代力量立委黃國昌3298萬，但營利事業收入僅492萬，占比14.93，捐贈公司數36家，個人捐贈占比則高達76.30％。

《鏡週刊》引述中研院社會所副研究員李宗榮所說，認為在台灣，政治獻金是一種買保險的概念，即使現在用不到，但在有需要、有困難的時候，至少有人能夠幫忙解決問題，「錢灑得愈多、愈廣，保險的網就愈大。」