拒縣長選舉採柯P模式 民進黨苗栗縣黨部「請戰」

民進黨苗栗縣黨部召開執行委員會，會中決議下屆苗栗縣長選舉建議黨中央徵召黨籍參選人，絕對不接受用禮讓之柯P模式。（記者張勳騰攝）

2017-11-09 16:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕面對下屆縣市長選舉，苗栗縣被列入民進黨的艱困選區 ，傳出下屆人選可能循柯P模式，與無黨籍頭份市長徐定禎合作，引發部分黨員和支持者不滿。民進黨苗栗縣黨部今天召開執行委員會，會中決議下屆苗栗縣長選舉要求黨中央徵召黨籍參選人，絕對不接受用禮讓之柯P模式。

民進黨苗栗縣黨部今天召開執行委員會，主要討論苗栗縣下屆縣長參選事宜及苗栗縣議員選區提名人數。

今天的委員會中不少委員強烈表達，民進黨已經全面執政，在苗栗縣不提名黨籍候選人，是不負責任的作法。尤其明年「五合一」選舉，若無民進黨籍縣長參選人，就難以發揮母雞帶小雞的效果，這場選戰要如何打？

也有黨員揚言，若黨中央未在苗栗縣徵召縣長參選人，綠營支持者不排除自己推出參選人。

民進黨秘書長洪耀福與中央選舉對策會委員，上月14日到苗栗縣徵詢地方對下屆縣長意見時，當時選對會人員回應「目前黨中央不排除任何人參選，但一定會找最有可能當選的人來參選縣長，人選可能要到明年才會確定。」

2018苗栗縣議員提名人數，第一選區提2名、第二選區1名、第三選區2名、第四選區2名、第五選區2名、第六選區1名。

民進黨苗栗縣黨部指出，有興趣的黨員可至縣黨部填寫參選意願表，交由縣黨部執委會討論、審查，再推出所有代表民進黨參選的候選人。