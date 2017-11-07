獵雷艦案〉雄檢：慶富前執行長簡良鑑境管、轉列被告

2017-11-07 18:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦獵雷艦弊案，繼日前動員11名檢察官、數十名調查員前往國防部調閱獵雷艦招標相關資料外，雄檢襄閱主任檢察官葛光輝證實，檢方已將前慶富集團執行長簡良鑑限制出境、出海，改列「被告」。

檢方證實，簡良鑑遭到雄檢境管，主要與慶富涉嫌詐貸案有關，雖然簡良鑑否認涉案，獲檢方無保請回，但檢方還是限制出境、出海。至於檢方從國防部調閱的獵雷艦標案合約資料，則還在過濾「消化」中。

不過，因簡良鑑先前曾因慶富董事長陳慶男簽立的一紙15億元面額本票，自訴提告陳慶男毀謗，並聲稱本票是2015年7月27日與陳慶男簽訂買賣契約，轉售國防部海軍獵雷艇採購案履約利益30%之權益給陳慶男，因此對陳擁有15億元債權，陳慶男同日才會開立面額15億元本票交予他作為擔保。

但陳慶男否認，辯稱是因為慶富拿下獵雷艦合約後資金周轉不靈，急需3億元，才開立本票委託簡良鑑調頭寸；陳慶男一、二審皆獲判無罪。

據了解，簡良鑑曾任「馬蕭學術教育界後援總會」執行長，但究竟是當初如何與慶富集團搭上線？進而被聘認為慶富執行長？包括外界和檢方都感到好奇。

坊間盛傳，或與慶富集團董事長陳慶男熱中賽鴿有關，南部鴿界盛傳，陳慶男曾在高雄地區賽鴿贏得上億彩金，養鴿、賽鴿專業不輸造船本業。

對此，檢方則透露：「很湊巧，學界背景的簡良鑑也熱中賽鴿。」

雄檢2014年指揮刑事局南打偵辦高雄市中正鴿會涉嫌海上競翔賭博案，簡良鑑也涉嫌參與賽鴿海上競翔贏得數百萬元萬元彩金，名列被告遭檢方起訴，並遭法院判處罰金。簡、陳是否真因賽鴿結緣？尚待檢調釐清。

不過，檢方將深入查明簡良鑑在協助慶富取得獵雷艦合約中扮演的角色，是否涉及不法？將是檢調要查明的重點。