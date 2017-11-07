違規農舍加房屋稅不適法 陳金德：將計息退稅4500萬

宜蘭代理縣長陳金德宣布，研議退還105年因農地未農用加倍課徵房屋稅被課徵的稅額，共計約4500萬元，並加計利息退還。（記者簡惠茹攝）

2017-11-07 09:38

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍而未合法農用」為由，將未作農業使用的房屋稅加價，今年2月前代理縣長吳澤成宣布取消，現任代理縣長陳金德甫上任，今早再宣布，顯然不適法，研議退還105年因農地未農用加倍課徵房屋稅被課徵的稅額，共計約4500萬元，並加計利息退還。

去年宜蘭縣政府考量宜蘭縣是全國農舍濫建最嚴重區域，當時的縣長林聰賢宣布，為遏止農地種農舍而未合法農用，因此對房屋稅加重課稅，最高加至3倍。今年2月當時的代理縣長吳澤成宣布取消加價，他認為土地違規卻要加重房屋稅是有懲罰性質，經檢討這樣不很合理，土地歸土地、房屋歸房屋。

陳金德今天則在縣務會議要求，研擬補償退還措施。陳金德說，農地農用原則不變，但是決策過程有疏失，要勇於反省，依法行政是最高原則，如果對人民課稅不妥適，承認是最低的標準，如果認為加成計價不妥適，我們要自我反省，這是最低的標準，經過討論，關於農地非農用，加成計價課以房屋稅的處分，有相關不妥適的地方，請地方稅務局研議補償措施。

陳金德表示，如果105年起停止適用，就表示內部已經有反省，要向吳澤成與縣府人員表達敬意，被課徵的房屋稅要依法處理，誤收溢收本來就有退還的規定，請地方稅務局研議辦理，包含財政局也要預作準備，今天的討論，請秘書長召集相關單位做更明確的決策依據與相關程序，進一步討論，原則上按照地方稅務局的方向，溢收的退還，並加計利息退還。

地方稅務局表示，依照憲法19條規定，人民有依法律納稅義務，本項加價項目是宜蘭縣府創設，未經地方立法機關通過，適法性遭受質疑；以違規土地面積作為加價依據，徵納雙方有爭議，有違法律明確原則；本項加價項目既然已經停止適用，對之前已被同一規定課徵的民眾，不符合法律一致性的原則。

地方稅務局提出建議方案，為求法律一致性和明確性原則，避免差別待遇並減少民眾與政府的爭訟，擬部分撤銷105年因農地未農用加倍課徵房屋稅的處分，並據以退還溢繳稅額，影響戶數約1900戶，應退稅額約4500萬元，並加計利息退還。