李登輝夫婦赴花看「源興牛」 曾文惠：看牠長大捨不得吃

李登輝（右2）由夫人曾文惠（左2），孫女李坤儀（左1）及孫女婿（右1）陪同，視察花蓮兆豐農場內的「源興牛」飼育基地，看到小牛生長良好讓登輝伯心情大好。（記者花孟璟攝）

2017-11-06 17:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前總統李登輝退休後發豪語「要養出台灣和牛」，以三芝故居「源興居」將台灣和牛命名「源興牛」，李登輝基金會去年向花蓮新光兆豐農場租地並育種，前總統李登輝今天特地前來花蓮視察育種成果，李登輝則評語「牛很健康很好」，只是大便比較臭要清理，至於「什麼時候吃得到和牛」？李答「還沒有那麼簡單」！夫人曾文惠則說，小牛很可愛，看到牠漸漸長大，要殺來吃會捨不得！

前總統李登輝今天由李登輝基金會秘書長王燕軍陪同，與夫人曾文惠女士、以及孫女李坤儀夫婦等人到花蓮，瞭解「源興牛」生長以及培育情形；兆豐農場總經理吳邦聲也陪同李前總統參觀。

主導源興牛培育計畫的李登輝基金會秘書長王燕軍、以及日本育種專家等人，與李前總統一同走進牛舍參觀。王燕軍向阿輝伯報告：「4隻小牛目前身上是胎毛」，大約1歲9個月刮除胎毛，之後不久就可以吃。王燕軍說，「每一頭什麼時候可以產肉，都有計算好了」。

農經博士出身的李前總統，對養牛也有一些想法。王也向李報告：「這些是總統之前交代的木屑」，可以當小牛的墊床，而且小牛目前已和母牛要慢慢練習分開，一開始母牛看不到小牛會「該該叫」，所以小牛欄還在母牛可以看得到的地方，等小牛再長大一些，就會移走。

李登輝前總統逐一參觀牛舍，也詢問每一頭牛的健康狀況。王燕軍說，目前有種公牛、母牛共20頭，已有2頭已經完成人工取精並且配種完成，這時會以草料搭配飼料來飼育。

李參觀牛舍完畢，評語「牛都很健康，很好」！但阿輝伯也提到，牛大便很臭，要清一下」；而李登輝被問到「什麼時後可以吃到台灣和牛」？李回答「沒有那麼簡單」！

至於夫人曾文惠看到小牛在草地開心的吃草，直說很可愛，但小牛看著牠長大，要吃真的會不捨得。

基金會表示，當初從陽明山擎天崗購買日本黑牛時，就已有母牛懷胎，共誕生4頭小牛，目前小牛已4個月大，生長相當健康；而小牛一般長大成牛約需2年。

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