這下難辦了？被調查對象蒲澤春 傳是政院獵雷艦案調查小組成員

國防部副部長蒲澤春（圖）等3名海軍上將被點名為獵雷案負責，不過外傳身為關係人的蒲澤春竟是調查獵雷案的專案小組成員，有軍方人士質疑這有球員兼裁判之嫌。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-11-05 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕行政院專案小組2日公布獵雷艦案調查報告，指出國防部有5大缺失，媒體報導指出，主持標案的國防部副部長蒲澤春（時任海軍副司令）等3名海軍上將恐難辭其咎。不過有消息指出，身為關係人的蒲澤春竟是專案小組成員，有軍方人士質疑這恐怕是「球員兼裁判」，有違利益迴避原則。

根據《上報》報導，蒲澤春、李喜明與黃曙光3名現役海軍上將恐要為獵雷案負責，不過外傳蒲澤春竟名列行政院專案小組成員，軍方人士認為，蒲身為被調查的對象，若還成為國防部專案小組成員，將有違利益迴避原則，強調曾參與獵雷艦有關會議的將校級軍官，都不應成為專案小組成員。

針對外傳蒲澤春竟是專案小組成員，國防部發言人已澄清，獵雷艦調查專案小組主持人是張冠群副部長，並非蒲副部長。不過報導中國防部發言人並未提到蒲澤春並非小組成員。

另外，軍方人士認為，國防部與海軍參與此案的將校人數不少，為求公平、公正原則，有參與者都應排除在小組之外，例如現任的國防部常務次長尚永強，他是海軍獵雷艦評選委員之一，在決標時也被互推為副召集人，行政院對於此程序有意見，加上評選委員評分不合理異常情形，因此尚永強也不能納入專案小組。