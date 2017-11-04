立委問政也能拿行動硬碟 立院一個會期花16萬

2017-11-04 21:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院各立委辦公室近日都收到公報處以行動硬碟送來的第三會期問政資料，將近500G容量的行動硬碟，市價約1500元，立法院113名立委，一個會期就要花上將近16萬。民進黨立委陳亭妃受訪時說，公報處協助彙整委員問政資料，相當有幫助，但每個會期都發一個硬碟「確實太浪費」；公報處處長尹章中則說，以行動硬碟提供委員問政資料「兩年前就開始」，主要目的是為了讓委員方便攜帶。

收納問政資料送立委 有人覺得浪費

目前立法院各立委的問政資料，除了議事轉播系統事後會將委員問政影像放上網路，也能查詢公報處提供的公報紀錄，通常當週就會上傳委員會影像紀錄。不過，公報處也會另外提供立委整個會期的問政影像，以利委員不時之需，過去曾以錄影帶、光碟提供，如今則轉為行動硬碟。

公報處最近剛送出第九屆第三會期的立委問政資訊，這次公報處購買了HV620型號的行動硬碟，幫忙收納立委今年2月17日到8月31日的問政影像，但一個會期只需約70Ｇ容量的資料，公報處購買了將近500G容量的硬碟。上網查詢發現，這款硬碟市價約1420元，以立法院113席立委計算，一個會期要花費16萬0460元。

民進黨立委李俊俋受訪時說，問政都會請助理協助紀錄，質詢、相關發言也可查詢立法院公報，他自己沒有這樣的需求，以行動硬碟提供問政資料到底有沒有必要性，可以討論。陳亭妃則說，公報處協助彙整問政資訊對立委有很大的幫助，但每個會期都發一個硬碟確實太浪費。

公報處：兩年前開始 考量攜帶方便

立法院公報處處長尹章中說，有很多立委會需要將問政資料拿到選區，甚至有的立委有3個服務處，以行動硬碟提供是最符合經濟效益的方式。他強調，行動硬碟提供問政資料行之有年，主要是考量委員攜帶方便。