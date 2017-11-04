發聲明否認騷擾黃國昌家人 安定力量反遭網友嗆爆

2017-11-04 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今在臉書PO文表示，對他發起罷免的「安定力量」，今早竟然派人到他家門口大吼大叫、騷擾他的家人，痛批這種行為「真的太過份了，也絕不會向這種惡劣行徑低頭」。對此，安定力量主席孫繼正在臉書發出聲明表示，4日上午他率腳踏車隊在汐止區大街小巷宣傳罷免活動，「根本沒有黃委員所言刻意情事，請黃委員勿擴大與扭曲」。但此篇聲明底下，卻遭到許多網友留言嗆爆。

孫繼正表示，他們的志工今天騎自行車穿越大街小巷路口，或短暫停留，用發傳單、喊口號的方式，告訴在地鄉親12月16日要記得去投票，「根本沒有黃委員所言刻意情事，請黃委員勿擴大與扭曲」。

他說，黃國昌既提出「直球對決」，就請改變過去作風、勿製造不實紛爭，讓這單純的公民自覺行動能沒有被扭曲、干擾的行使，達到真正的民主真諦。

孫繼正強調，安定力量志工在風雨中，辛苦的靠雙腳走遍大街小巷訴求投票，「原來黃國昌家是權貴？方圓之內不能行使罷免權的宣傳，扭曲公民實行罷免的權力，是否應該道歉的是他？」

針對聲明內容，許多網友感到不以為然，紛紛留言嗆，「我覺得你討厭黃國昌的政治主張或是作為沒差，但是你騷擾其家人就是不對，關他家人啥事啊？」、「什麼安定力量，多讀點書吧！快去跟黃國昌辯論啊，讓人看看你有什麼本事？」、「可憐 最近看你們很努力炒新聞，結果上節目被轟成這樣真的不考慮改走演藝圈嗎」、「你們這樣騷擾別人的家人我以後是要怎麼教小孩呀？」、「走上街頭跟到人家門口嗆聲是兩回事吧！犯罪就是犯罪啦，模糊焦點，當大家跟你們一樣喔？」