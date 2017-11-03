藍委指鄭麗君投資公司獲市府標案 中市府：勿因選舉而抹黑

2017-11-03 12:18

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨立委盧秀燕、台中市議員黃馨慧今天召開記者會，指文化部長鄭麗君投資的子公司得到台中市政府經發局標案，鄭麗君未利益迴避。對此，台中市政府回應指出，標案過程均依法辦理，禁得起檢驗，盼國民黨民代問政善盡查證之責，勿因爭取國民黨提名而是非不分。

盧秀燕、黃馨慧指出，鄭麗君投資的慕哲社企公司，其轉投資的子公司好伴駐創，連2年標得台中市政府經發局2件標案，共700萬元，「首長不知利益迴避」。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，被立委抹黑爆料後，市府已進一步了解標案內容，確定過程合法且合理，禁得起檢驗。他也說，盧秀燕剛宣布參選下屆台中市長，他希望國民黨要初選就好好地初選，用政見、政策說服人民，而不是用「近乎抹黑、抹煞人格」的方式把所有人都牽拖下水。

經發局也澄清，好伴駐創得標評選過程為維持標案公平性，除依照「採購評選委員會組織準則」規定組成評選委員會，並以外聘專家學者為主，經發局長呂曜志未擔任評選委員，一切充分尊重專業並依法辦理，過程禁得起檢驗。

經發局指出，好伴駐創成立於102年，團隊成員具相關專業經驗，得標後執行計畫期間也正常履約，執行內容也符合標案設定目標，經檢視並無違法之處。