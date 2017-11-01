宜蘭藍營反對換縣長 揚言抵制新人

2017-11-01 17:31

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣議會國民黨團今天表示，為讓縣政順利延續，拒絕更換縣長，並揚言，議會開議時，不排除抵制新縣長上台備詢。宜蘭代理縣長吳澤成表示，「決定權不在我們」，把縣政做好最重要。

議員黃定和表示，縣長送預算書到縣議會，議員要有7天閱覽期，讓議員了解他的施政方針跟理念，現在派令也還沒出來，一旦縣長換人，議會開議前7天如果沒有收到新的代理縣長的報告書，不排除將縣府預算書退回，並拒絕新的代理縣長上台做施政報告。

「一年換3個縣長，縣民權益誰來顧？」議員張建榮和陳鴻禧說，吳澤成來宜蘭將近8年，施政有目共睹，民調又高，這樣的縣長哪裡找？這麼快換掉實在不合理，只能說民進黨內的派系鬥爭太厲害，玩弄宜蘭縣民，操作政治手段，國民黨團全力挽留吳澤成和副縣長朱壽騫兩人，希望他們一定要留下來，不要讓民進黨用政治手段操弄縣民。

議員黃浴沂和黃建勇指出，吳澤成從擔任副縣長開始，做事圓滿認真，民調也很高，對宜蘭有這麼好的成績，希望能繼續為宜蘭服務，換掉是對宜蘭的大損失，呼籲、希望吳澤成在宜蘭繼續服務。

吳澤成對此表示，尊重國民黨團的意見，但是這件事情決定權不在縣政府這邊，縣府團隊還是會每1天、每1分、每1秒把縣政做好，人民在乎的是縣政，而不在乎誰當縣長，事情做好比較重要，「我們一貫如此，不受影響。」