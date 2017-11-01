民團關注國土安全 成立監督國土計劃聯盟

2017-11-01 14:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府去年公告國土計劃法，全國國土計劃預定明年將公告，目前相關計畫正在公聽會程序，數十公民團體今宣布成立「監督全國國土計劃聯盟」，他們共同表示，計畫草案內容存在許多不合理內容，可能導致國土遭受更多破壞，因此成立聯盟，將進行嚴格監督。

聯盟指出，國土已經滿目瘡痍，農地佈滿違法工廠，國家安全糧食已拉警報； 水庫及攔河堰佈滿砂石淤泥，已步步走向淤積死亡；氣候變遷少雨，更將加速南部沙漠化危機；又海岸河堤佈滿水泥消波塊，生態遭致空前浩劫，「國土計畫法」既然是以因應極端氣候與天然災害，強化國土調適能力為計畫目標，卻又在水庫集水區、山林保育地、既有農地上，進行大規模的「使用許可制度」，這會是是埋下日後國土混亂的根基，違背計畫目標。

聯盟表示，為搶救台灣山林水土遏止國土加劇破壞，導正中央地方政府管理脫序，依據草案發展預測指標，現有住宅已可滿足到民國125年的住宅需求，人口呈現緩慢成長，114年後甚至是負成長的趨勢，應該以都市計畫更新工業區、能源效率提升，減耗水資源、保育農地不受工廠汙染、復育水庫集水區與山坡林地為「法治主軸」，才是「國土計畫」的核心，但此草案，卻是以擴張都會需求空間，壓縮農地與山林集水區、保育地等，變成「使用許可」的人治精神為計畫內涵。

聯盟提出三點訴求，包括要求政府訂定「全國國土計劃」前，草案應先進行政策環評；「全國國土計劃」訂定前，應有「水庫集水區」農牧、建築、開路等開發調查，應有水質調查，應有中央及縣市政府管理妥適性檢討；「全國國土計劃」訂定前，應有「農地」不當開發調查，應有中央及縣市政府管理妥適性檢討。