台南是綠營大票倉 黃偉哲：歸功歷任優秀縣市長

台南市長參選人、立委黃偉哲表示，台南之所以能成為綠色大票倉和民主大本營，是因歷任優秀的縣市長。（記者邱灝唐翻攝）

2017-11-01 11:36

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長參選人、立委黃偉哲為緬懷黨外及創黨階段的民主前輩，將於4日在原縣黨部創立地點再出發，在新營區新進路與公園路口舉辦手牽手「溪北後援會」成立大會。

黃偉哲表示，台南之所以能成為綠色大票倉和民主大本營，讓國民黨再無執政的機會，都是因黨內、外前輩無私的貢獻和團結的精神，從前總統陳水扁、李宗藩挑戰台南縣長大位，再到前縣長陳唐山、蘇煥智的努力，最後由行政院長賴清德接棒第一屆直轄市長，歷任縣市長優秀的政績才奠定民進黨在台南的江山。

對於這次初選，黃偉哲也說，競爭激烈難免傷和氣，所以特別選在新營原縣黨部創立地點成立溪北後援會，除了緬懷民主前輩，更呼籲同志保持君子之爭，不要刀刀見骨。

針對溪北地區人口逐漸減少，黃偉哲也提出解決方法，工作機會及收入來源減少是促成人口往都會區或外縣市流動的主因，將來擬採4大方略「翻轉溪北」，首先是依特色規劃北門、新營、曾文及玉井4個經濟發展區域，第二是推動台84帶狀經濟廊道，串聯各區農漁牧，強化產業鏈結，第三是引進專業團隊提升加工及行銷效能，最後則是提供便捷交通，拉近城鄉距離，藉此提升及扶助在地產業發展，增加在地工作機會與收入，避免邊緣化危機。

黃偉哲說，誠摯敬邀所有鄉親手牽手共同參加溪北後援會成立，如果未來主政，將承續行政院長賴清德的治理政績，配合賴的拚經濟措施，全力打造友善投資環境，促使產業及人才留在台南，子弟不必離鄉背井，可以在地就業，同時陪伴年邁雙親，台南將會是一個安心、悠然過日子的「幸福城市」。