若入中共恐被罰款 北大台生王裕慶回應了

2017-10-30 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大台籍黨代表盧麗安加入中國共產黨引發熱議，目前正在中國北京大學攻讀博士班的台生王裕慶，也表明將申請加入中國共產黨，但陸委會指出，台灣人若加入中共，將被處以10萬以上、50萬以下的罰鍰。對此，王裕慶接受中國官媒訪問時，直指這是台灣當局威脅在中國就讀的台生，反控民進黨才違反了《兩岸人民關係條例》。

針對王裕慶有意加入中國共產黨一事，陸委會曾表示，《兩岸人民關係條例》第33條第2項明訂：「台灣地區人民不得擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其『成員』」，若王裕慶加入中國共產黨，可能被處以10萬以上、50萬以下的罰鍰。

根據中國官媒《環球時報》報導，對於陸委會的說法，王裕慶表示，台灣方面只是為了恐嚇其他台生，禁止台生加入共產黨，他更舉例指出早在2008年，台灣禁止共產主義的法律已被裁定違憲，「支持和認同共產黨的台胞難道沒有自由嗎」？

王裕慶更說，若民進黨當局要拿《兩岸人民關係條例》逼別人時，得先承認《兩岸人民關係條例》的第1條和第2條；他指出，第1條前幾個字是「國家統一前」，反問：「請問民進黨，『國家』指的是哪一個國家？你們承不承認自己是中國人？如果不承認，那就是違法！」

王裕慶說：「很多在大陸（中國）就讀過的台生都會被台當局歧視性對待，我也沒有說加入中國共產黨後要回台工作啊。」認為台灣教育部官員談他以後回台任教的議題，是個很虛的議題，因為台灣教師已飽和。