角逐市長提名 吳秉叡：和賴清德是20年的朋友

行政院長賴清德、立委吳秉叡一早參加「2017重陽敬老活動秉友作伙來登山」活動。（記者劉信德攝）

2017-10-29 10:18

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市長選舉逐漸升溫，有意角逐提名的民進黨立委吳秉叡，今天召集支持者一起登觀音山，行政院長賴清德也到場相挺，外界揣測，賴的現身是為了力挺吳參選新北市長。吳秉叡今天對此表示，他和賴清德是20年的朋友，他邀請賴參加登山活動，賴不假思索立刻答應。

吳秉叡說，不論有沒有選戰，他辦大型活動，都會邀請賴清德來，早在1個多月前，賴接任行政院長時，他就邀請賴來參加登山活動，賴不假思索，立刻說一定來參加。

登山活動選在總統蔡英文、前總統李登輝等「前總統們」都爬過的觀音山，政治鋪陳意味濃厚。對此，吳秉叡表示，「沒有特別考慮！」

他說，新北市比較有名的登山景點，大漢溪以北屬觀音山，大漢溪以南則屬烘爐地、承天禪寺，其實能選擇的地點並不多，他的立委選區在大漢溪以北，當然第一場造勢選擇觀音山出發，如果辦得成功，大家感覺不錯，可能烘爐地或是承天禪寺再去辦一下。

另外，同樣有意角逐市長提名的綠委羅致政，將以小英之友會的名義，於11月4日在觀音山舉辦健行活動，吳、羅宛如在觀音山上輪流較勁，吳秉叡回應，下週的活動是小英之友會舉辦的，他也被邀請當貴賓，很樂意下週再來參加。

媒體詢問，會特別前後避開嗎？吳秉叡說，大家都是基層走動，沒有特別避開的問題。媒體追問，今天怎麼沒有邀請羅致政？吳秉叡說，「今天是我秉友會自己舉辦的活動，下個禮拜小英之友會辦的活動我們全部都會受邀，我不知道他幾點會來，但我那天一定會來參加。」

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