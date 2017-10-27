習近平提及擴大兩岸交流 田弘茂：海基會嚴肅因應

2017-10-27 17:48

〔記者施曉光／台北報導〕在中共召開十九大後，海基會董事長田弘茂今日下午出席海基會第九屆董監事最後一次聯席會議前受訪首度回應表示，就海基會的立場來看，他特別注意到中共總書記習近平提及將來要擴大兩岸經濟、文化交流與合作，這點直接與海基會工作有關，此事海基會要嚴肅面對並積極討論因應，而且事實上海基會內部也已經開始進行。

對於日前立法院有在野黨立委質疑兼任民間獨立董事職務，並要求到立法院說明，田弘茂回應，此事在他去年上任後就已經討論過，有關他兼任民間獨立董事部分，當時是認為如果他所兼職的公司營運性質直接與中國有關，才是不妥，因此他也已經辭去相關職務，至於其他部分職務後來就沒有再追問下去。

田弘茂並強調，「我是無給職的，我也是要生活呀﹗」他還說，只要外面的民間兼職沒有與中國直接商務來往，「沒有什麼法規說不可以」。

至於未來是否會到立院列席備詢？他說，「我們看嘛，再看嘛！」

此外，對於媒體詢問新的國台辦主任劉結一，來自中國外交系統，未來是否會對台灣立場更趨強硬？田弘茂說，劉結一並非中國第一次由外交系統改接國台辦主任的首例，在劉的前面兩任也是一樣，一切要看劉未來的發言，或實際上採取什麼措施後，才能嚴肅積極判斷，但他也說，很顯然對岸已經將兩岸與國際問題、區域問題連起來處理，我外交領域當然要特別注意未來發展。