臥軌掙權益收6萬元罰單 關廠工人批民進黨打壓

關廠工人在台鐵台北車站第三月台表達訴求。（記者李雅雯攝）

2017-10-26 12:14

〔記者李雅雯／台北報導〕關廠工人連線今天上午10點在台鐵台北車站第三月台發表訴求，對於交通部1個月前針對「2013年2月5日關廠工人臥軌」抗爭行動開出10張、共6萬元罰單表達不滿，抨擊這是民進黨執政後對勞工運動的打壓，高喊關廠工人將重返戰場、重新宣戰，接著步行前往交通部遞交訴願書。

關廠工人代表陳秀蓮痛批，民進黨選前支持工人騙選票、選後卻是打擊工人，「關廠工人要重返戰場、重新宣戰，罰單一毛都不會繳」。關廠工人律師顧問則稱，交通部援引鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」規定，本就非為開罰存在，現在為了2013年2月的事開罰單，實為打壓勞工運動。

關廠工人因為1990年代大量工廠惡性關閉，瞬間中年失業，長期以來追討雇主積欠的退休金和資遣費，甚至以苦行、絕食、臥軌等抗爭方式表達訴求。2013年2月5日，關廠工人在台北車站第三月台臥軌，有12名勞工運動者、學者被以公共危險罪起訴，後已獲法院不起訴處分；民進黨執政後，上個月對近5年前的臥軌抗爭開出6萬元罰單，開罰對象是協助關廠工人抗爭的勞工運動者、學者。