不滿被說是國民黨附隨組織 救國團：5千員工可能走上街頭

2017-10-25 15:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕黨產會針對救國團是否為國民黨附隨組織，以及相關財產的問題，昨天才召開第二次聽證會，救國團主任葛永光今大動作回應，強調從證據而言，誰占上風都很清楚，若要強說救國團是國民黨附隨組織，政府會失去公信力，未來也不排除訴諸司法裁決。葛永光並說，如果要轉成國有，他也願意談，但如影響5000相關員工生計，也可能走上街頭。

葛永光說，救國團成立時就是接受政府指導，由行政院籌組，獨立運作，且很多民進黨人士都參加過救國團活動，根本非社會控制工具。至於救國團榮譽主任李鍾桂曾到國民黨中常會報告，他認為執政黨要了解社會團體運作與業務，這很正常，如果民進黨需要了解救國團，他也願意前往民進黨中常會報告，所以要這樣認定是附隨組織非常牽強。

葛永光對黨產會的公正則表示憂心，他認為黨產會是政府機構，應該要公正客觀，但林峯正談話已經透露立場，認為救國團就是國民黨附隨組織，可是就證據來說，誰占上風很清楚，現在似乎是救國團在陪黨產會過個場，這樣的政府會失去公信力。

對於昨黨產會邀國民黨為利害關係人，葛永光表示，真正利害關係人是救國團員工、教師等，員工1000多人代表1000多個家庭，加上教育中心3000多名老師，也代表3000多個家庭，如果政府要任意處置救國團的財產，影響生計，總和5000家庭將來一定可能走上街頭。

至於黨產會拋出救國團轉為國有的想法，葛永光提到，這個已經不是新議題，以前就有討論過跟青輔會合併成青年部，而現在他也願意談，員工會因此工作更有保障。不過其實不適合，因為救國團的員工常都忙到很晚，如果變成政府組織，未必仍然是有活力有效率的組織。

葛永光也說，相信台灣是民主國家，但有人在破壞這根基，但在沒有足夠證據情況下，如果黨產會一定要認為救國團是國民黨附隨組織，未來一定會打行政訴訟，「大家法院見」，讓法官做最後裁判。除非有人用政治力干預司法。