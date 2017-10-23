交部減稅救觀光 桃市議員批衝擊地方政府歲收

桃園市政府農業局4月舉行彩色海芋季，吸引許多人潮。（記者陳昀攝）

2017-10-23 15:16

〔記者陳昀／桃園報導〕「中央請客，地方買單！」交通部19日公告實施減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，桃園市議員謝彰文、徐玉樹等人今天質詢市府財政局指出，發展觀光應該提升旅遊品質，一味減免地方稅只是衝擊地方政府歲收；財政局長歐美鐶回應說，若實施全免1年將減少1億4千萬元收入，確實會擔心財政收支受影響，希望中央補助減稅款。

交通部公告減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，第1次5年、最長減免10年，評鑑優等以上的觀光遊樂業，或星級的觀光旅館業或旅館業適用，減免幅度由地方政府決定。

謝彰文指出，桃園轄內可減免的觀光業者有53家，如果房屋稅、地價稅全免，1年會短少1億4千萬元稅收，她說，桃園市106年度的歲入預算870億3700萬元中，稅課收入占66.4%，減收地方稅衝擊很大，尤其又是相對穩定的地價稅和房屋稅，希望桃園市政府拒絕配合中央這種「中央請客，地方買單」的做法。

謝彰文認為，救觀光是好事，但方法要對，發展觀光重點不在減稅，而是優質的旅遊品質，如完善安全基礎建設、便利交通、誘人美食等，都是發展觀光成功的重要因素。

「這是排窮條款！」徐玉樹表示，中央這項政策只補助有等級以上的觀光業者，相較之下需要被扶植的中小型觀旅業反而被排除，並不明智。市議員黃敬平也說，希望桃園市政府出面爭取。

歐美鐶對議員意見表示認同，她說，無論中央政策如何變動，希望不要影響到地方財政，若桃園市政府地方稅務局決定好減免幅度，希望爭取中央直接補助業者減稅款項，以免讓桃園市政府的財政收支受到影響。