塞爾維亞市長宜蘭猝死 死因疑是跌倒腦出血

塞爾維亞克盧賽瓦奇市長奈斯托羅維奇（Dragi Nestorovic）昨來到宜蘭遊玩，在新月廣場藍屋餐廳用餐時，突然暈倒猝死，法醫與檢察官前往員山福園相驗。（記者林敬倫攝）

2017-10-22 12:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭正在舉行全國運動會，卻驚傳東歐塞爾維亞克盧賽瓦奇市長奈斯托羅維奇（Dragi Nestorovic）昨來到宜蘭遊玩，在新月廣場藍屋餐廳用餐時，突然暈倒猝死，檢察官上午前往員山福園相驗，初步認定該市長是因心律不整昏厥後跌倒，導致腦出血死亡。

60歲克盧賽瓦奇市長奈斯托羅維奇，與隨行的其他散爾維亞市長與經貿人員一起來宜蘭進行私人參訪行程，昨上午先到金車噶瑪蘭酒廠品酒，沒有要參加這次全運會，中午11點50分在新月廣場藍屋餐廳吃飯時，才吃了一口麵包就突然暈倒，救護人員到場發現該市長臉色已發紫，到院前就已無生命跡象，經急救後仍宣告死亡。

奈斯托羅維奇16日入境台灣，先到台北市政府進行參訪，昨日來到宜蘭，原本預計行程結束後就要出境，卻發生意外，檢察官今偕同法醫、外交部官員前往員山福園解剖相驗，初步認定奈斯托羅維奇是因為用餐時突心律不整導致昏厥跌倒，因撞到頭部導致顱骨骨折有腦出血等現象，市長左耳才有血流出，不過，確切死因仍要待書面資料出來後才能定論。