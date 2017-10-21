獨家》為黨產提告美女發言人 國民黨竟引用「不義之財」

2017-10-21 18:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨日前與葉姓地主召開記者會控訴國民黨強奪民產，不過2名發言人吳沛憶、張志豪卻遭國民黨提告毀謗。根據刑事自訴狀，國民黨竟還引用教育部辭典中「不義之財」的定義，指控2人發表不實言論。對此，吳沛憶說，如果只是把事實說出來，就叫做毀謗，她要再說一次：「國民黨長年以不當方式侵佔國家甚至人民財產，國民黨黨產毫無疑問就是濫用權利來獲利的不義之財！」

民進黨今年5月26日召開記者會，指國發院土地案明顯是國民黨以不相當對價，在威權體制下強奪民產，國民黨行管會主委邱大展與副主委李福軒批評民進黨所言不實，更表示要正式提告民進黨3位發言人誹謗，不過，最後刑事自訴狀上僅告吳沛憶和張志豪2人。

根據刑事自訴狀，國民黨指出，吳沛憶、張志豪稱國發院土地乃「不義之財」，依據教育部辭典，「不義之財」指的是用不正當手段所獲取之錢財，為貶抑、負面詞，而吳、張2人故意迴避相當查證義務，發表不實言論，凸顯其惡意攻訐。

對此，吳沛憶表示，國民黨當年強奪人民私有土地，長年侵佔，這種強奪豪取的行為，如果不是不義之財，什麼才是不義之財？ 如果只是把事實說出來，就叫做毀謗，我要再說一次：「國民黨長年以不當方式侵佔國家甚至人民財產，國民黨黨產毫無疑問，就是濫用權利獲利的不義之財！」

張志豪收到國民黨的刑事自訴狀後傻眼說，「國民黨強取民產，還有臉告人？」律師黃帝穎也認為，國民黨假借提告，達護黨產的訴訟策略，不僅可一時混淆視聽，轉移焦點，更可讓被告身陷訟累數年，也足以達到恫嚇質疑者的牽制效果。

不過，黃帝穎也舉國民黨之前的案例指出，前行政院長游錫堃自2004年10月起，曾指出國民黨不法所得黨產是贓物等相關言論，國民黨當時也同樣提告毀謗。結果一審判決，國民黨黨產取得過程不合現代民主法治，早有爭議，用「贓款」來比喻是適當的評論。國民黨不服提出上訴，依舊遭高等法院判決駁回，全案定讞。

黃帝穎說，顯見國民黨無視「轉型正義」的普世價值，濫訴浪費司法資源，吳敦義接力洪秀柱的「護黨產」訴訟，以德國經驗來看，最終將無法獲得民主社會的認同。