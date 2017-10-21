面臨罷免 黃國昌呼籲選民：站出來投票，讓我們再贏一次

2017-10-21 10:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市汐止選區罷免時代力量立委黃國昌活動，連署書已達第二階段連署門檻，中央選委會將於10月底宣布投票時程，黃國昌今天說，他堅持改革理想始終未變，決定要正面迎擊，他呼籲支持者站出來投票，「讓我們再贏一次！」

黃國昌今天在汐止服務處開說明會，不少支持者聚集在場，為黃國昌打氣加油，黃國昌說，他進入立法院後，深刻感受到「根深蒂固的守舊勢力與權貴結構，依舊盤據著台灣地方許多角落，阻礙台灣的前進」，這些守舊勢力投注大量資源，不惜造謠撤謊，圖使改革力量退卻，但他相信「改革終將勝利，島嶼將現天光」。

主導罷免的「安定力量」主席孫繼正說，黃國昌在同志婚姻的立場令選民難以接受，「安定力量」及支持者，有信心在罷免投票時，一舉獲得超過6萬3千票罷免成功。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，黃國昌的的新北第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區），選舉人數共有25萬1191人，第二階段須有10%選舉人連署，也就是2萬5119人，過了門檻就進入第三階段，需在60天內舉行舉行罷免投票，只要同意票超過不同意票，並且投票的選舉人超過總數的1/4，也就是6萬2798票，黃國昌就會被罷免。

對於外傳，黃國昌若被罷免，就會參選新北市長，黃國昌說，他對汐止選民和支持者有信心，罷免不會通過，他目前只想專心在立法院問政，並且讓「時代力量」繼續茁壯。