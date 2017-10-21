花媽率團訪澳 考察會展產業發展

2017-10-21 08:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年是高雄市與澳洲布里斯本締結姊妹市20周年，市長陳菊特別率市府團隊飛往澳洲，先前往雪梨歌劇院與雪梨國際會展中心考察，瞭解雪梨港灣及會展產業的發展。陳菊期許高雄市正在推動的亞洲新灣區計畫，能成為高雄轉型與發展的領頭羊。

雪梨歌劇院是雪梨最具特色與知名度的景觀，遊客絡繹不絕，已被聯合國教科文組織評列為世界文化遺產。

陳菊認為，高雄市目前在亞洲新灣區的真愛碼頭、光榮碼頭，興建中的海洋文化及流行音樂中心，市府同樣以打造永續經典建築的態度推動，未來完成後，也將如同雪梨歌劇院，成為高雄港灣上最耀眼璀璨的城市新地景，是高雄人驕傲的文化新地標。

陳菊也造訪了雪梨國際會展中心，澳洲政府於2013年12月起，耗資34億澳幣，針對雪梨港灣內，距離歌劇院不遠的答令港區域，推動活力達令港計畫，主要包括建造全新的會議展覽中心和娛樂場所，於去年12月對外營運。

陳菊表示，會展產業的聚落，應包含展覽中心、會議中心及周邊相關設施（例如飯店業及相關娛樂設施），看到雪梨國際會展中心透過達令港活化計畫，成功改造城市的映像，可做為未來高雄亞洲新灣區的借鏡。

陳菊說，針對高雄的會展產業，面臨空間不足的問題，目前高市府正積極向中央政府爭取興建大型國際會議中心，希望能吸引更多大型國際會議到高雄舉辦。

隨行的高雄市經發局長曾文生指出，從2013年起成立會展推動辦公室，提供單一窗口服務，也積極爭取既有會展到高雄舉辦，打造高雄成為亞洲會展舉辦首選地點。