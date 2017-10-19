柯P宣布這項政策 香港網友喊話「考慮來選特首嗎？」

柯文哲在臉書上闡述台北老人福利政策，他說，除了老人共餐，也改良過去「只能搭公車」的敬老卡。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-19 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲宣布敬老卡將擴大使用範圍，「一張卡片就可以過個充實的一天」，對此，網友紛紛肯定，還有香港網友喊話，「柯P會考慮來香港選特首嗎？」

柯文哲在臉書上闡述台北老人福利政策，他說，除了老人共餐，也改良過去「只能搭公車」的敬老卡，10月29日起，年滿65歲的長者可以拿著這張敬老卡，在每月480元的額度內，搭公車、搭捷運、坐貓纜、逛士林官邸、動物園、兒童樂園...通通免費，不久後，連騎YouBike、搭雙層觀光巴士都能使用敬老卡。

柯文哲說，以前敬老卡只能搭公車，每個月的補助點數都用不完，現在老人家可以白天去社區共餐，下午拿著敬老卡搭捷運、坐貓纜到貓空「一日遊」，一張卡片就可以過個充實的一天。他認為，與其發1500元讓老人家自己想辦法，不如讓我們來幫他規劃如何活得更健康、更有趣，這是一個負責任的政府應該做的。

對於這樣的政策網友紛紛叫好，有人認為，「這福利比發1500好千倍！難怪鄰居新北 最近也頻頻跟進，大打老人牌！如果能夠帶動整個台灣的地方政府來為老有所終的政策深思，而不是發一筆錢討好選民，這樣的照護跟福利才真的是對長者的一大善舉啊！！」「很多老人家宅在家為了不想多花錢，鼓勵老人出去走動的想法很不錯喔！」「比起發那不知道幹什麼的1500，這樣才是有意義的做法」；還有香港的網友跑來留言，向柯喊話說「柯P會考慮來香港選特首嗎？」