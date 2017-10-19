政院組改有得喬 暫行條例擬先延長兩年

2017-10-19 09:09

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院組織改造工程要將37個部會精簡為29個，目前仍有環境資源部6個部會的組改尚未完成，由於「行政院功能業務與組織調整暫行條例」將於明年1月底到期，為爭取相關部會有充分時間協商完成組改，且新機關成立前，相關員額移撥與權益保障有必要繼續適用，行政院上午召開的院會中，閣揆賴清德將拍板，暫行條例延長2年到2020年1月底。

不過，知情的民進黨立委透露，行政院組改事涉複雜，包括政院已宣布明年4月將在高雄成立新的2級機關「海洋委員會」，以及環保署將升格為「環境資源部」，有關這兩個部會的職掌、相關機關如何移撥，民進黨黨內意見並不一致，先前行政院與黨籍立委溝通，傾向暫行條例先延長再說。

有別於行政院規劃將海巡署改隸為海洋委員會所屬機關，民進黨立委李俊俋說，他個人的主張是，涉及國家安全第一線的機關，包括海巡署、消防署與警政署等整合成新的部會「國土安全部」。

立法院在2015年底馬政府任內，就曾修正「行政院功能業務與組織調整暫行條例」，將組改過渡期延長到2018年1月底。如今蔡政府又要將暫行條例延長2年，不過，仍有內政部、經濟及能源部、陸委會、交通及建設部、農業部、環境資源部等6個部會的組改法案尚未處理。

行政院發言人徐國勇說，這次暫行條例要延長2年，是要爭取組改的時間，包括上述6個部會的組改協商順利。

據悉，環保署將升格為「環境資源部」，隸屬於農委會的林務局是否移撥環資部，不僅引發部會之間爭資源與人力，民進黨立委對此也看法不一，農委會原本認為農林漁牧為農業不可或缺之一環，林務局應該留在農委會，但環保署積極爭取納入環資部管理。

賴清德本月初召集環保署、農委會相關首長討論後拍板定案，林務局將歸屬於未來的環資部，但林業生產、遊樂區管理及林業試驗所，則留在未來的農業部。