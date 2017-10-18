台獨聯盟主席：習近平不會放棄或停止對兩岸統一

2017-10-18 12:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國國家主席、中共總書記習近平今天表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望。針對中共19大，台獨聯盟主席陳南天今天受訪時說，從獨派角度來看，要在19大留名，習近平不能光有理念，必須做出一些豐功偉業，才能將習近平的思想放入黨章。習近平不會放棄或停止對兩岸統一，中國若想擴大南海版圖，台灣當然是第一目標。

中共第19次全國黨代表大會（中共19大），今早9時在北京開幕，黨總書記習近平在開幕式中發表演說。

陳南天今天在《蔻蔻早餐》節目中指出，他也認為習近平並不了解台獨理念，中華人民共和國從頭到尾都沒有佔領過台灣的一吋一土，台灣如果自己成為一個國家，與中國成為兄弟國，這對中國來說「是好事、而非壞事」。

至於台獨聯盟如何評價「蔡習會」？陳南天說，若蔡習見面，在某種程度下並不是壞事情，屆時，他絕對不會抗議、也不會反對，能夠互相了解不是壞事。

對於行政院長賴清德，日前公開表態「自己是一個主張台獨的政治工作者」，陳南天則認為，台灣確實是獨立的政治實體，有人民、有土地，但台灣在國際上仍不被承認，賴清德所說的台灣獨立，只是政治體制獨立，目前民進黨執政與台獨聯盟的獨立建國理念，目前尚未實踐。

另外，外界憂心台獨恐促使中國武力攻打台灣，因而排斥台獨，陳南天直呼「這是一個荒繆的假設」，台灣獨立並不是就代表要去打中國，年底要改《公投法》，他對蔡政府還是有信心，相信可以把小鳥籠變成大鳥籠。