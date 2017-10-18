蔡正元被爆咬出國民黨高層 指中影交易報告造假

國民黨前政策會執行長蔡正元涉侵吞中影減資款遭收押。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-18 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡正元被控於中影董事長任內，侵吞中影減資款3.7億元，作為購買南港豪宅等私人用途，目前羈押中。週刊報導，蔡正元被押期間向檢方大爆料，咬出國民黨高層涉案，指中影三大不動產交易機密報告疑造假，使得國民黨短收50億元，讓檢方偵辦有重大突破，若發動搜索、約談，恐引爆政壇地震。

《鏡週刊》報導，中投公司2014年完成一份未曝光的內部調查報告「真相-中影股權交易案始末」，封面加註「機密報告」，內容包括中影案緣由，及蔡正元、鴻海創辦人胞弟郭台強取得中影經營權的過程，當時40多頁呈給時任黨主席馬英九核閱。檢方也取得這份文件比對金流，以釐清交易細節。

報導提到，檢方幾次拿出這份文件讓蔡正元分析，蔡直接點出這份密件造假，而檢方向國民黨調閱相關原始檔案及公文，得到的答案竟是「不見了」，因此檢方不滿，可能祭出強制手段。

週刊還指這份交易報告有5大疑點，其中一項疑點就是，中投機密報告提到中影三大不動產交易價差5.5億元，但蔡正元當時和時任行管會主委張哲琛及中投總經理汪海清等人洽談，價差已達50億元以上，如果只有5.5億，何必有回饋機制，因此報告數據明顯短少。

報導提到，蔡正元展開大反擊，咬出有高層涉案，不過報告中卻指，蔡正元在本案中雖僅是中影股權買賣合約見證人，但事後看來，絕對是影響本案最關鍵人物，還痛批蔡中飽私囊，嚴重損害股東權益。

目前檢方正朝蔡正元的線索順藤摸瓜，指向當時交易案的國民黨高層。