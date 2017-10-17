「多少人因為你坐牢」？柯Ｐ見趙董劈頭就這樣罵

大巨蛋案一波三折，台北市政府今天公布，市長柯文哲曾與遠雄董事長趙藤雄見面兩次。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-17 19:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨到議會專案報告提到大巨蛋案，議員不斷詢問是否與遠雄董事長趙藤雄碰過面，柯文哲當場承諾公布見面時間。稍早市府公布紀錄，指柯、趙兩人僅在市府內見過兩次面，分別為2015年1月21日、2016年8月3日；但僅前者有正式會議紀錄。至於是否曾在府外見過面，市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲從未在市府外與趙藤雄見面。

根據市府公布資料，柯文哲與趙藤雄第一次會面時間是2015年1月21日，當天由市長室主任蔡壁如擔任紀錄，市府與會人員包含市長柯文哲、副市長鄧家基、時任秘書長蘇麗瓊、參議黃臣豪、時任法務局長楊芳玲、時任顧問洪智坤、時任顧問張益贍、時任發言人林鶴明、時任專員邱昱凱、時任文化體育園區籌備處執行秘書胡培倫。

而遠雄與會人員則有董事長趙藤雄、總經理湯佳峯、時任副總經理蔡宗易、時任副總經理林欽銘、時任副總經理許自強、時任副理楊舜欽。

至於2016年8月3日的會面，市府稱，源於同年6月8日，都發局發文予遠雄巨蛋公司，限「文到3個月內」完成改善，若不改善則終約。柯文哲堅持要親自向趙藤雄說明終約，蔡壁如負責電話聯繫。會面地點在市府11樓第一準備室。

市府表示，柯文哲見到趙藤雄劈頭就罵「有多少人因為你去坐牢」，包括林口合宜住宅、八德合宜宅、新竹眷改案、新竹御莊園建案13樓變27樓被勒令停工、礁溪的建案被勒令停工，還有台南眷改案還在查，怒斥「一個趙藤雄等於10個葉世文（前營建署長）」，罵完之後，要趙藤雄回家想想，柯轉身就走，結束當天對話，「所以沒有會議紀錄。」