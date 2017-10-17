台中市躍升第2大城 統籌分配稅款6都排第4

2017-10-17 18:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市人口數在今年7月底超越高雄市，成為全台第2大城，但近5年中央統籌分配款額度竟6都第4，比高雄市少34億元。民進黨市議員今天呼籲市府應向行政院爭取合理分配。市長林佳龍也說，市府正在準備相關資料，會向行政院據理力爭。

民政局長周永鴻今天議會專案報告「台中市躍升第2大城市超越高雄人口成長原因」，他指出，台中市自升格直轄市5年來，人口數持續呈現穩定正成長，高雄市人口數則負成長，而台中人口成長主因為「社會增加」，也就是外縣市移入人口成長所致，而根據各項調查，其誘因包括就業機會多、交通便利、氣候宜人、提供幼托補助、居住環境佳等。

民進黨議員何文海、張雅旻、張芬郁、李天生、蔡雅玲等人表示，根據財政局統計，103年至107年，台中市平均分配到中央統籌分配款225.37億元，在6都排名第4，高雄市平均分配259.6億元，台中比高雄少了34億元，台中正在「轉大人」階段，急需進行各項建設，市府應積極向中央爭取合理的統籌分配款。

林佳龍表示，北、高很早就成為直轄市，長期獲得中央豐沛資源，對於還是「新生兒」的台中直轄市，需要更多中央預算支持，但台中統籌分配款少於數個直轄市，財政局正準備相關資料，資料完成後，他會拜訪行政院長賴清德，據理力爭，第一階段希望台中分配的數額和高雄一樣，第二階段則把統籌分配稅款的餅做大。

另外，國民黨議員陳政顯表示，台中市工作年齡（15至64歲）人口比率在103年至105年增加不多，增加的是14歲以下及65歲以上人口，且遷入人口以鄰近的彰化、南投、苗栗居多，他們可能只遷戶口，並未住在台中，市府以社會福利政策吸引外縣市人口遷居，對台中經濟貢獻度卻幾乎是零。

民政局對此表示，工作人口逐漸下降、老年人口逐年增加是全國趨勢，近幾年台中市工作年齡人口比率都比全國高，這是因為台中不斷有工作年齡人口移入；此外，台中老年人口比率也比全國低。