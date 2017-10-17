台北敬老卡將擴大使用範圍 柯：鼓勵老人家外出走動

2017-10-17 13:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市社會局昨宣布將在月底擴大台北敬老卡適用範圍，市長柯文哲今天上午到松山慈惠堂參加老人共餐活動，他提到每月480元額度的台北市敬老卡，有別於過去只能搭公車，現在可以使用在捷運、貓纜、計程車，之後還將擴展到YouBike和觀光巴士，另外像動物園等北市場館，也將開放使用敬老卡。

媒體詢問柯，未來額度是否會提高，柯表示社會福利是易放難收，這也是試辦計畫，一個月480元，乘以12個月是5760元，有人會說這比以前發重陽敬老金1500元更多，但目前敬老卡是開放北市公共運輸與公共場域使用，北市一天搭捷運人次200萬，坐200萬人和坐210萬人，花的成本增加不多，要利用公共運輸剩餘量，鼓勵老人走出家門。

而北市觀光傳播局昨也宣布，規劃明年度推出「長青樂活遊臺北」試辦專案，以里為單位，要帶65歲以上的銀髮族探訪最具特色的市政景點、認識不同面貌的台北城。目前規劃依各里銀髮族的人數，每里依人口數規劃1至3車不等，預計明年度會出800車以上，帶3萬多名銀髮族樂遊台北。

媒體問柯，台北市65歲以上人口有46萬，但這次只有3萬個名額，柯對此表示，這是採報名制度，像老人免費的肺炎疫苗，也不見得每個人都會來打，一開始會採自動報名，將來類似台北市一日遊覽參觀，會透過里長、議員來動員報名，沒有打算百分之百的人都會參加。

媒體最後問，這兩個月是否感受到老人的支持度明顯回升，柯表示台灣在未來5年會急速老化，老人福利系統要趕快弄，如果現在不處理，再過幾年面對社會上這麼多老人要怎麼處理，柯也引用孟子名言「徒法不足以自行」，強調不是通過長照2.0，問題就能解決，老人福利系統要趕快弄。