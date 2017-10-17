陳亭妃提翻轉南區3願景 賴清德嫡系里長力挺

2017-10-17 11:55

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨南市立委陳亭妃今天提出南區翻轉三願景宣言，描繪對沒落多時的南區未來發展藍圖，包括南山公墓遷移、台南機場門戶改善、重現黃金海岸觀光三大方向，地方多位廟宇主委、幹部到場支持，其中行政院長賴清德子弟兵邱志初里長到場力挺，頗受矚目。

陳亭妃將於十月二十二日（本週日）下午四點半在南區新興國小旁舉行南區後援會成立大會，今天先發表如何翻轉南區的三大願景計畫，包括下林、鹽埕、鯤鯓、喜樹與灣裡等地大廟主委與輔選幹部都出席「讚聲」。

陳亭妃表示，對於南區，她提出牛肉政策、不要批評，因為南區有南山公墓與機場飛安管制，長期影響地方發展，如何脫胎換骨、有更好未來，一直是鄉親期盼，她如能當選市長會推動翻轉三願景，打造南區成兼具交通便利、產業發展與濱海觀光的宜居地區。

一、遷移南山公墓，分近、中、遠程計畫，縫合都市紋理；二、改善機場門戶：推動國際線航廈、軍民用飛機分流、改善交通動線，提高整體運能，放寬周圍保護區飛航、建築管制，引導朝精緻農業發展；三、重現黃金海岸：持續植樹護沙、緩減海岸線侵蝕，配合台十七線東移，整合海岸防風林、規劃大型濱海公園，整體招商吸引民間資源挹注，串聯台南西部濱海觀光。

屬賴清德嫡系的新興里長邱志初出任陳亭妃南區後援會執行長，他說，陳亭妃多年來對台南與南區的發展投入付出，是市長適當好人選，因此參與其競選團隊、力挺她通過市長初選。