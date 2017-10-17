上班帶「星星與梅花」去爬山？ 馮世寬：軍中運動時間

馮世寛昨下午大陣仗率各聯參主官在台北市大湖公園登山被直擊，國民黨發言人李明賢則在臉書上貼出照片質疑。（圖擷取自李明賢臉書）

2017-10-17 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寛昨天率領各聯參主官在台北市大湖公園登山，引起國民黨發言人李明賢質疑「上班期間出現大湖公園」，對此，馮世寬今天上午受訪時強調，這是軍中運動時間，並反嗆那些質疑的人，「有沒有想過，我們每天加班到幾點」。

馮世寬受訪時表示，我們下午4時以後都可以運動，我們有體測的規定，「我去國防部以後，大家的運動風氣比以前好」，而且平常大家都那麼忙、昨天又沒下雨，所以就去爬山了。

馮世寬強調，我們的規定就是4時以後就可以運動，他也反問那些抨擊他們的人，「有沒有想過，我們每天加班到幾點，所以我覺得心安理得，且運動的發芽是非常重要，各部會都應該運動」。

馮世寛昨下午大陣仗率各聯參主官在台北市大湖公園登山被直擊，國民黨發言人李明賢則在臉書質疑，「大鵬部長今下午居然在上班期間出現大湖公園，是來參拜靈驗的老公祠，看看官運如何？還順道爬爬山？還是，內湖有什麼軍事機密設備？阿賢的朋友很好奇，大鵬部長今天下午還帶著好幾車的星星與梅花，真是大陣仗」，並諷刺說，「大鵬部長你今天這樣微服出巡，到底是為了什麼？還是翹班呢？」