台鐵少女挨批 立委親手畫圖供台鐵參考

2017-10-16 11:09

〔記者陳宜加／台北報導〕一卡通14日推出限量「台鐵少女」系列票卡，其中「芮兒的煩惱」畫面為芮兒穿著台鐵制服跪在地上，讓不少台鐵員工直呼不舒服，更批評台鐵「將旅客當神明、將員工當垃圾。」

立委李昆澤今天在立法院交通委員會質詢時批評，這是台鐵授權文創公司設計的，卻未顧台灣社會與文化，讓台鐵員工不舒服，要求台鐵下架。台鐵局長鹿潔身表示，一卡通昨已將該款票卡下架，不再販售。

台鐵表示，台鐵少女系列票卡發行單位是一卡通公司，販售單位為一卡通合作通路，台鐵商標授權對象為視野文創公司，圖像與文字重點是「請大家搭台鐵要當好乘客，減少列車長角色芮而的煩惱」，至於圖像內容則尊重原創予以同意，票卡未料引起員工不滿。

立委鄭運鵬也表示，台鐵與該文創公司2012年起合作，台鐵授權台鐵商標。系列包含太魯閣號、光華再現等，但芮兒的煩惱卻出現「土下座」，台鐵代言人小女孩跪下不妥。鹿潔身表示，文創公司申請商標授權，內容予以尊重，引起爭議後已向一卡通反映下架。

鹿潔身也說，當初台鐵商標授權審議小組確實有經過一番討論，鄭運鵬直言，應避免「糟蹋」台鐵員工，台鐵可以比照「高捷女孩」，勇敢走出這一步，但這次表現有點過頭。他上午更抽空畫了一張圖，人物對白為「要乖乖喔」，提供台鐵參考。

鄭運鵬也說，台鐵hello kitty等彩繪列車太保守，沒有給台灣業者機會，第一是公益兼廣告，二為台日列車交換塗裝，第三就是hello kitty，台鐵是國營鐵路公司，不應該只有外國內容，開發台灣角色代言人，把台鐵當成舞台，讓台灣本土內容業者更有機會發揮。