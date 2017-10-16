最新民調：賴揆滿意度68.8％、蔡總統49.7％

台灣世代智庫16日公布「憲改議題與賴揆施政評價民調」調查結果，顯示有5成6民眾贊成憲政改革；行政院長賴清德施政滿意度為68.8%，總統蔡英文滿意度也拉回近5成，會中邀請台灣世代智庫董事王智盛（右起）、律師譚耀南、立委姚文智與談。（記者簡榮豐攝）

2017-10-16 10:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德就任滿月，台灣世代智庫今發表最新民調顯示，賴清德施政滿意度為68.8%，總統蔡英文施政滿意度也拉回到近5成。

65.2%民眾認為賴揆有執行力

民調結果顯示，賴揆施政滿意度68.8%、不滿意23％；65.2%民眾認為賴揆有執行力、21.0%認為沒有；對賴揆未來拚經濟表現有信心的民眾佔63.5%，沒有信心者佔30.2%。

蔡總統施政滿意度也拉回5成，有49.7%、但不滿意也有45.1%；蔡總統支持度則為54.8%；不支持佔40.4%

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問係於106年10月12日至13日晚間進行訪問。此次成功訪問1,072位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.99%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。