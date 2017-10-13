人本批熊讚被批鬥故事 柯P：搞笑而已

2017-10-13 12:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前偕同妻子陳佩琪出席聯醫親子共讀活動，但陳佩琪自編世大運「熊讚」故事，內容引發人本基金會不滿，批評柯陳兩人，將小孩當成工具。台北市長柯文哲今受訪回應，陳佩琪是冷面笑匠當時只是在開玩笑，他們家裡面的人都很好玩，至於是否對外致歉？柯未正面回應，僅說「算啦！算啦！就是搞笑嘛」。

陳佩琪日前推廣閱讀，分享世大運吉祥物熊讚的故事，沒想到她竟對著幼兒園小朋友講述「功高震主民調比獅大王還高」、「每天被豺狼虎豹批鬥」等內容，被外界認為在隱喻柯文哲的處境。會後記者追問此番談話是否影射柯？柯、陳皆否認。

然而人本基金會認為這番談話相當不妥，執行長馮喬蘭在臉書上批評柯陳兩人，將小孩當成工具，是消費、利用兒童，令人十分難過甚至憤怒。

柯上午出席台北扶老記者會後，被問到對人本批評有何看法？柯笑說「沒有啦！這個我們家每個都很會搞笑，還好啦！」自己的太太本來有時候就是冷面笑匠，他當天回去還有問她「你怎麼會想出那麼奇怪故事？」但事實上，只是他們家裡每個人都很好玩而已。

現場記者追問柯是否有詢問陳佩琪故事背後的涵義？柯說「她當然不會講，冷笑一下而已」，至於是否向外界致歉？柯說「沒有啦，這個算啦！算啦！就是搞笑嘛」