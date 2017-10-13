指周子瑜幫柯P選舉？姚立明覺得大家誤會他了

2017-10-13 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕曾為台北市長柯文哲操盤選舉的國會觀察基金會董事長姚立明，日前在政論節目中提及「我提醒柯P，不要講民進黨，連一個16歲小孩子都幫了你忙」，被解讀為誤指旅韓藝人周子瑜曾幫助柯文哲選舉。姚立明12日在節目中澄清，他講話沒有連接詞就換主題，造成大家誤會，其實這句話的後半段是在談國民黨。

姚坦言發言有誤 1個月不上節目反省

姚立明在12日《新聞追追追》節目中主動提及自己的爭議發言遭鄉民砲轟一事，他說自己是被誤會，他從來沒說過周子瑜幫柯文哲選舉，只是講話太「跳tone」，沒有連接詞就換主題；他當時說「我提醒柯P，不要講民進黨，一個16歲小孩子都幫了你忙，你從來沒為她講過一句話」，其實在「我提醒柯P」和「不要講民進黨」之間，已經換主題了。

姚立明表示，他說要提醒柯文哲，是要提醒柯他不是跟民進黨平起平坐；至於「一個16歲小孩子都幫了你忙」這段話，是針對國民黨，因為周子瑜舉了國旗，幫了國旗的忙。姚強調，他幫柯文哲選舉，怎麼可能不知道周子瑜道歉的時候，柯已經做市長了？

不過姚立明坦言，他當天另外一段發言確實有錯誤，當時他要舉例說明柯文哲在重要場合還是會穿西裝，心裡想的是世大運，卻口誤說成雙城論壇，事實上柯在雙城論壇沒有穿西裝，針對這個錯誤他願向觀眾道歉，也要處罰自己，決定1個月不上節目閉門反省。

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