中市府補助及協拍超給力 《大佛普拉斯》劇組感謝

2017-10-12 16:45

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新聞局去年補助及協拍的電影《大佛普拉斯》，在今年台北電影節中橫掃5項大獎，並入圍金馬獎10項大獎，13日起全台上映。劇組今日到台中市政府舉行記者會，感謝市府在拍攝期間的大力協助，並期待台中成為「票房寶地」。市長林佳龍也說，「台中不能漏氣」，呼籲市民踴躍進戲院欣賞這部好片。

《大佛普拉斯》獲市政府補助300萬元，並提供行政協助，該片在台中取景拍攝比例占全片1/3以上，台中市也是唯一補助該片的縣市。監製鍾孟宏、葉如芬、導演黃信堯、演員陳竹昇、莊益增、丁國琳、陳以文、納豆都出席這場記者會，為了感謝台中市的協助，劇組特別致贈「萬得佛（wonderful）」與「卡樂佛（colorful）」兩幅掛畫給林佳龍、新聞局長卓冠廷。

葉如芬說，台中是台北以外最好的拍片選擇，台中已成立影視發展基金會，且交通便利、氣候溫和、資源器材資源充足，腹地廣大，各種場景都做得到，未來中台灣影視基地成立後，又有更多選擇。

葉如芬也說，今年下半年台中市政府影視補助預算變少了，很多案子除了文化部補助外，還需要各縣市政府的補助，如果台中市議會可多多支持，再多些資金，獨立製片、新銳導演將有更多機會。

黃信堯指出，台中市有多元、豐富的場景，他印象最深刻的是大安海水浴場與大甲警分局，因為歷史淵源，使畫面寫實又呈現魔幻感。他也期待台中除了是「影視基地」，也是「票房寶地」，開出票房頭彩。

林佳龍則說，台中要打造為台灣拍電影最友善的城市，「整個城市都是攝影棚」，一部成名的電影將能把台中拍片好環境推銷出去。林佳龍除預祝《大佛普拉斯》票房長紅，也呼籲市民「不能漏氣」，這部片在台中的票房要在台灣衝到最高。