黃國昌爆料：前保險局長疑涉施壓、護航業者

黃國昌拿出會議記錄，質疑前保險局局長涉及替保險公司圍事（資料照／記者王孟倫攝）

2017-10-12 14:28

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄今天赴立院財委會備詢。立委黃國昌點名，有保險公司涉及透過前保險局局長李滿治，向「金融消費評議中心」施作出有利業者評議結果；立委吳秉叡主張，為避免財團干預介入，他建議，「金融消費評議中心」未來應由政府編列預算，而非向金融業收取費用。

今年8月，黃國昌就曾爆料點名，指金管會安插金融肥貓，讓李滿治從保險局長退休到「評議中心」當董事長；而今天，黃國昌又再度指李滿治涉及護航業者。

黃國昌拿出內部資料爆料，今年3月金管會召開金融消費者保護督導會報會議紀錄，其中，有消費者申訴有關強制汽車責任險之爭議案件，當時，「評議中心」做出有利於消費者的認定。

不過，黃國昌說，從這份會議記錄可以發現，保險局竟然為了個別保險公司之利益，最後在督導會報中做成討論事項，並做成不利於消費端的結論；黃國昌強調，保險局的上述動作，無疑是在干預或施壓評議中心，「前保險局長怎麼變成保險公司的圍事? 」

對此，顧立雄答覆，這部分他會來進一步瞭解，才能認定相關事實，目前尚無法直接回應。其中，顧立雄九月初才上任，現任保險局長也在八月到任。

立委吳秉叡直言，「評議中心」成立宗旨是維護金融消費者權益，用以處理金融業者與投資人兩端爭議，應該要保持其中立性，但這個機構卻每年向金融業收取費用；他強調，金管會應該考慮，讓評議中心像智慧財產局一樣，全部由國庫來編列預算，才能維持獨立性。

顧立雄表示，金管會願意來好好檢討及研議相關可行性。